Roma, Di Francesco rilancia Schick: «Ci serve concretezza sotto porta»

di Gianluca Lengua

Una vittoria contro il Sassuolo potrebbe aiutare la Roma a riprendere fiducia in sé stessa, dopo la sconfitta contro la Juventus. È questo il Di Francesco pensiero in conferenza che domani affronterà la sua ex squadra: «Giocherà Schick. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario sulla qualificazione in Champions, in campionato siamo in corsa per essere competitivi e dare fastidio. Dzeko è il calciatore che calcia più in porta in campionato, ha avuto meno lucidità ma deve tornare a fare gol per forza». Ecco le parole del tecnico.



Il bilancio della stagione. «Manca anche la partita con la Sampdoria che influisce molto quando si va vedere la classifica. Giochiamola e poi daremo un giudizio compiuto. Abbiamo fatto ottime cose, siamo cresciuti e ci manca ancora tanto per diventare competitivi. Deve essere un modo per spronare la squadra, mentalizzare alcuni concetti ed esprimersi al meglio in gara».



Il Sassuolo. «Non ho mai fatto lettere per ringraziare, ma ho ancora l’emozione per quello che ho fatto al Sassuolo. Ho condiviso il lavoro con gente fantastica, ho un amore grande ed è stato un percorso bellissimo. Leggo le interviste e mi emoziono ancora. Vincere il campionato di B è stata una cosa impressionante, ringrazio tutti partendo dalle persone più piccole, dai magazzinieri per arrivare al gruppo che sono riuscito a formare. Conosco bene Iachini, è un martello ed ha mentalità. Ha dato solidità ad una squadra che prima prendeva gol con troppa facilità».



Gli ex. «Pallegrini è un ’96, sta giocando tanto. Si pensa che debba giocare sempre, ma quando ha giocato sempre non ha dato magari il meglio. Ha grandissima prospettiva, anche a livello di Nazionale. È in continua crescita, ha maggiore personalità in campo come in allenamento. È uno dei titolari della Roma. Defrel è stato sfortunato, anche perché non è riuscito a fare gol anche creando tante occasioni. Ha ripreso una botta la scorsa settimana e ancora sta smaltendo questa situazione, ha preso praticamente la stessa botta dell’altra volta. Non sarà nemmeno convocato».



La concretezza. «Dirlo oggi lascia il tempo che trova, si rifanno solo chiacchiere. Noi dobbiamo portare in campo concretezza, dimostrare che stiamo superando le difficoltà nel segnare. Anche a Torino abbiamo creato tanto contro la Juve che concede sempre poco. La partita col Torino è stata emblematica, il risultato cambia i giudizi e fa parte del nostro lavoro. Dobbiamo rispondere sul campo, a partire da domani dobbiamo essere più concreti. Mi auguro magari di creare meno ma segnare di più».



Cambio modulo e Schick. «Se parliamo di numeri ci vogliono conoscenze. Il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Quando si fa il 4-2-3-1 c’è un trequartista o un centrocampista dietro la punta, se invece c’è un attaccante diventa un 4-2-4. Quello che ho messo in campo a Torino era un 4-2-4, raramente faccio il 4-2-3-1. Di solito mi metto 4-2-4 se voglio spostare gli equilibri. Perché vedo che creando tanto abbiamo difficoltà nel concretizzare e cerchi di mettere giocatori abituati a fare gol. Questa squadra però ha trovato meccanismi tali che cambiare per due partite perse è un errore. Io anche nella mia testa devo avere equilibrio. Io posso usare il 4-3-3 o il 4-2-4, il 4-2-3-1 non mi piace tantissimo. Partire con il 4-2-4? Potrei optare per le due cose, nella testa si può pensare di modificare qualcosa. Tutto e il contrario di tutto, è sempre il risultato che fa la differenza. Non vi dirò domani come giocherò, sicuramente Schick partirà dall’inizio».



Il mercato di gennaio. «Sono in sintonia con Monchi, parlare di mercato non mi interessa. Ho tanto da sistemare con i miei e pensare al Sassuolo. Dobbiamo rimanere competitivi, di mercato non mi interessa ne parleremo più avanti e le cose potrebbero cambiare in una settimana. Ma attualmente è l’ultimo dei miei pensieri».



Superare le avversità. «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario sulla qualificazione in Champions, in campionato siamo in corsa per essere competitivi e dare fastidio. Per ripartire dobbiamo vincere, la mia forza è cercare di saper prendere le sconfitte nel modo giusto, somatizzarle e capire dove si può fare meglio. Questo vale anche per le vittorie, alcune sono state sporche e ben vengano. L’obiettivo di domani è vincere al di là dell’avversario».



Abusare della parola vincere. «A livello motivazionale a me piace tantissimo. Può significare tante cose: vincere lo scetticismo, far migliorare i giocatori, valorizzarli. Certo, quello che più ci piace è sul campo. Non vincere a tutti i costi ma attraverso una mentalità ed un’idea ed è quello che sto cercando di portare qui a Roma. Bisogna imparare di avere determinazione e cattiveria agonistica ed è quella che noi non sempre abbiamo avuto, ma l’ha avuto la Juve e per 60 minuti della partita».



Il salto dalla Roma al Sassuolo. «Voti non me ne do. Sono contento di quello che è cambiato. Ma il confine tra il bene e il male è sottilissimo, per questo la partita di domani è importantissima. Io sono stato qui da calciatore, mentre l’allenatore deve guardare il mondo Roma a 360 gradi. Mi piace, sono stimolatissimo e l’esperienza di Sassuolo è stata basilare. Qui stiamo cercando di far diventare Trigoria una famiglia».



Schick. «L’errore contro la Juve pesa, in questo momento è il calciatore a cui sono più vicino. È un capitale della società ed è forte. Lui ha delle qualità e deve fare ancora tanta strada, abbiamo lavorato tanto sull’aspetto psicologico e non deve passare che non abbiamo pareggiato con la Juventus per colpa di Schick. La prestazione di Torino passa attraverso un modo di giocare di squadra, in cui potevamo fare meglio. La Juventus è una squadra forte».



Il problema gol dei centrocampisti. «Diciotto gol Nainggolan no, ma se li dividono fra gli altri sarei contento. Credo che Nainggolan ogni volta che tirava l’anno scorso la metteva all’incrocio. Ci sono anche delle annate particolari. Anche io ho fatto 8 gol in un anno, ma non ero un fenomeno. Ci sono anni in cui esce tutto, lui ha grandi qualità ma può migliorare l’attacco della porta. Ha avuto occasioni per segnare, mi auguro che possa fare tanti gol. Per questo ho detto che mi do voto 4, ma spero che mi darete 10 a fine stagione. Voglio essere positivo sul fatto che i centrocampisti segnino di più. Ora me lo chiedete perché c’è un problema di gol, ma non bisogna parlare solo di Nainggolan. Sono anche annate, con me dietro la punta non ci gioca, magari ci arriva nello sviluppo della manovra».



Dzeko. «L’Inter ha fatto tanti punti grazie ad Icardi e di determinanti ce ne erano tanti. Un mio amico mi diceva: an attaccante fa gol e il portiere para. È il calciatore che calcia più in porta in campionato, ha avuto meno lucidità ma deve tornare a fare gol per forza. Il motivo non lo conosco io lo stimolo durante gli allenamenti, gli spiego che deve crederci un po’ di più, come è successo a Benatia che ci ha creduto e chi difendeva un pochino meno».



Le cessioni. «È un discorso societario più che da allenatore. Da quando ci sono io non abbiamo ceduto giocatori alla Juve. Salah è voluto andare via lui, dietro a tante dinamiche di mercato un allenatore c’entra poco. Ma succede anche alla Juve, non solo alla Roma».

