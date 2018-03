Di Francesco tra Roma e Juventus: «Impariamo a non mollare mai»

di Gianluca Lengua

Vietato pensare alla Champions. È questo il mantra di Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro il Torino: «È una gara importantissima, non scordiamocelo perché sento parlare troppo dello Shakhtar. 'Duri a morire' è un lo slogan della Juventus di ieri, nella sofferenza sono venuti fuori. La resilienza è impressionante, spero che questa mentalità venga trasferita al calcio italiano in generale, a partire dalla mia squadra». Ecco le parole dell’allenatore in conferenza stampa.



Astori. «Oggi ho visto la cerimonia solenne, è stata una grande emozione legata a un ragazzo che ricordo da avversario pulito, bello ed esemplare. Abbraccio la sua famiglia, il ricordo è stato veramente emozionante».



Schick. «Sarà titolare perché Defrel ha qualche problema da smaltire, speriamo di recuperarlo contro lo Shakhtar, ma non sarà convocato domani. Patrik giocherà dall’inizio. A livello fisico è al 100%, a livello mentale è cresciuto tanto. Gli manca qualcosa, ma si applica. A volte fa delle corse in più rispetto a quello che vorrei. Viene dalla Sampdoria dove non ha fatto 40 partite con continuità. Si sta adattando alla squadra, all’ambiente e ai compagni. Ha qualità importanti, ve lo assicuro».



Il Torino. «Non ha cambiato il sistema di gioco rispetto a prima, ha proposto durante le gare il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Mazzarri è più attento alla fase difensiva, Mihajlovic è più aggressivo. Walter lo conosco bene, con lui non è bei ricordi, però, mi auguro di sfatarli in questa gara».



L’impresa della Juventus. «Quella contro il Torino è una gara importantissima, non scordiamocelo perché sento parlare troppo dello Shakhtar. 'Duri a morire' è un lo slogan della Juventus di ieri, nella sofferenza sono venuti fuori. La resilienza è impressionante, spero che questa mentalità venga trasferita al calcio italiano in generale, a partire dalla mia squadra».



Il rendimento in casa e trasferta. «Sono numeri importanti, a nostro sfavore e in casa. Dobbiamo sfatare il tabù Olimpico, andare ad affrontarle in casa è diventata una preoccupazione. L’ultima avremmo meritato di perdere, in altre qualcosa di più. Conta tornare alla vittoria. Lavoreremo sulla testa, affrontando la gara con la compattezza avuta a Napoli».



De Rossi. «Moralmente non è al massimo, aveva molto legato con Astori. Dal punto di vista fisico è tornato completamente a disposizione, potrebbe giocare dall’inizio. È a disposizione, totalmente. E non sto pensando allo Shakhtar».



I cambi con il Torino in Coppa Italia. «Sicuramente ho cambiato troppo in quella gara, anche se la partita è stata fatta bene, abbiamo preso due gol su palla inattiva. Effettivamente cambiare troppo non ha avvantaggiato i miei calciatori, la responsabilità è mia e mi sono pentito. In questo match ci saranno cambiamenti, ma non in questo modo qui. Potrebbero essere pochi o solo i due squalificati. L’ultimo allenamento è importante».



Motivazione post Napoli. «È stato solo un punto di partenza e quello che ci è tanto mancato nell’ultimo periodo è la continuità. Mi aspetto risposte domani, col Napoli ero arrabbiato per il secondo gol, figuriamoci se penso ad una squadra guarita. Attraverso le prestazioni e l’atteggiamento avuto a Napoli possiamo toglierci tante soddisfazioni».



El Shaarawy. «Ha avuto un periodo particolare, si sta allenando con grande continuità e bene.Domani potrebbe essere della partita, se la sta giocando con Perotti e sarà così anche col Torino».



Pellegrini. «È recuperato e sarà a disposizione».



Fase difensiva. «Nell’ultimo periodo abbiamo concesso troppo, il Napoli è una squadra che mette tutti in difficoltà, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo. Segniamo con più facilità, se concediamo di più voglio di più in fase offensiva. Non ero contento del secondo gol preso, è scesa la compattezza in alcuni momenti della gara. Ci sono stati degli errori da parte nostra, ma anche belle giocate».



Il calcio di Di Francesco. «È una tipologia di calcio aggressivo, ma non sempre riesci ad esprimerlo. A Napoli ci siamo anche arretrati per la forza dell’avversario. La mia squadra non l’ha fatto con continuità. A me piacerebbe un giorno spiegarvi il mio calcio e le mie idee, non sempre si riesce anche per le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Dobbiamo lavorare tanto sul campo e sugli allenamenti per mettere in atto le mie idee».



Silva. «Non è pronto per giocare dall’inizio, si allena con continuità, viene da un infortunio lungo che gli ha creato problemi. Il ginocchio è particolare, magari poterlo schierare a partita in corso perché il risultato sarebbe in salvo».



Strootman e Nainggolan. «Sto pensando al Torino e non so chi possa riposare, metterò in campo la squadra opportuna per vincere. Noi giochiamo venerdì e ci sono più ore di recupero, per questo mi regolerò in base a chi ritengo idoneo sotto l’aspetto tecnico e tattico».

