di Gianluca Lengua

I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco, messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in classifica a quota 24, doppiata dalla Juventus (49), ma a soli quattro punti dalla Lazio quarta. Ed è proprio la possibilità di recuperare il gruppo delle squadre che si qualificheranno in Champions a tenere accese le speranze di Eusebio: il tecnico ha recuperato El Shaarawy, che oggi si è allenato per la prima volta con la squadra dopo l’infortunio, e Dzeko impiegato appena 11 minuti all'Allianza Stadium. Entrambi saranno convocati, ma le chance di vederli titolari sono basse. Lo staff medico non vuole rischiare ricadute per questo Edin contro il Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio ancora una volta a Schick. La partita giusta per il bosniaco sarà quella contro il Parma al Tardini (29 dicembre ore 15) dove Dzeko riprenderà il suo posto al centro dell’attacco. Contro la squadra di De Zerbi resteranno a riposo De Rossi e Lorenzo Pellegrini: l’appuntamento per entrambi è fissato nel 2019.

