di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo: Manolas e Kolarov sono recuperati, entrambi questo pomeriggio hanno sostenuto l’allenamento con la squadra e sono convocabili per la partita contro l’Udinese di sabato alle 15. Sarà poi l’allenatore a valutare se impiegarli entrambi al Friuli o lasciarli a riposo in vista della delicata sfida contro il Real Madrid. Resta in infermeria De Rossi che anche oggi ha svolto un allenamento individuale per via della cisti meniscale che gli provoca un’infiammazione al ginocchio destro, impossibile il recupero per dopodomani, ma qualche chance potrebbe averla per il martedì di Champions. «Mi sto impegnando per migliorare la fase difensiva» sono le parole di Justin Kluivert a Sky Sport, il talento olandese ha inanellato due prestazioni positive contro Cska Mosca e Sampdoria e adesso sta cercando di convincere il tecnico a dargli fiducia impiegandolo con più continuità: «Sogno di segnare in ogni partita. Tutti devono avere paura di noi in casa nostra, in Champions possiamo vincere il girone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA