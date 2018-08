Roma, Di Francesco oltre i moduli: «Senza cattiveria va a farsi friggere»

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco ha trasformato in carica la delusione del post Roma-Atalanta. Il tecnico alla viglia della partita contro il Milan non dà indicazioni sul modulo, ma lascia intendere che qualcosa cambierà: «Il sistema di gioco va a farsi friggere quando i giocatori non mettono cattiveria, applicazione e attenzione massima. Chi non osa non sbaglia mai, cambiare non è sintomo di debolezza, ma di intelligenza». Ecco le parole del tecnico.



L’animo della squadra. «Li ho trovati rammaricati per come è andato il primo tempo contro l’Atalanta, ma anche risollevati per aver rimediato. Alla fine abbiamo rischiato di vincere, è stato un punto guadagnato, dopo questa partita dovremmo cercare di migliorare i tanti errori».



Roma da due volti. «Davanti abbiamo trovato una squadra che aveva una brillantezza superiore alla nostra è una cosa che non mi aspettavo, è stata poi una settimana lunga per noi ed è stato accumulato lavoro. Abbiamo corso male e con poca qualità»



Un titolo dopo Milan-Roma. «Grande risposta. Sarebbe questo il titolo migliore dopo Milan-Roma».



Il sistema di gioco. «Va a farsi friggere quando i giocatori non mettono cattiveria, applicazione e attenzione massima. Questo non è avvenuto e ogni numero è relativo se non si gioca con certe caratteristiche. Su domani non vi dirò nulla. Se domani Romagnoli perdesse tanti duelli con Dzeko, come successo a Manolas con Zapata, secondo voi che indirizzo prenderà la gara? Sarà importante non perdere i duelli».



Nzozni e Karsdorp. « Forse non hanno i 90’ nelle gambe, ma possono partire entrambi dall’inizio. Cerco di mettere in campo la formazione migliore».



Schick. «Ognuno si lega ad un giocatore. C’è chi mi chiede di Schick, chi di Under. Lascia il tempo che trova, viene prima il concetto di squadra. Schick può giocare dall’inizio o subentrare e avere occasioni da gol. Posso cambiare modulo».



Fazio e Kolarov. «L’Atalanta ha evidenziato i problemi nel primo tempo, non solo Fazio e Kolarov ma anche Manolas, che nel primo tempo non sembravano quelli che conosciamo. Chi è venuto dal Mondiale è un po’ in ritardo, ma sono giocatori importanti e hanno bisogno di minuti. Siamo alla seconda giornata, sarei preoccupato se la forma fosse già al massimo».



Strootman. «Aveva il desiderio di cambiare e fare una nuova esperienza. Io nella Roma voglio giocatori che hanno il desiderio di dare tutto quello che hanno per la maglia. Quando ho giocatori di grande professionalità prendo tutti in considerazione. Quando mi chiedono di andare non transigo».



Le dichiarazioni post Roma-Atalanta. «Mi aspettavo un’altra prestazione. Ho sostituito due ragazzi che sono un patrimonio della Roma e della Nazionale. Avrei cambiato tutta la linea difensiva. Alla seconda giornata stiamo facendo un processo all’annata. Il gesto che ho fatto non lo dovevo fare (il pugno alla panchina ndc), però, mi è servito da lezione. Ero nervoso perché non riuscivamo a esprimere quello che avevamo preparato. È stata una prestazione inaspettata anche per me. Cerchiamo le soluzioni».



La preparazione penalizzante. «Può togliere qualcosa, ma non deve essere un alibi. Abbiamo lavorato bene, ci è mancata qualche partita. Il fatto che l’Atalanta abbia fatto tante partite non è da poco, paradossalmente qualcuno dei miei ragazzi pensava che fosse stato un bene il fatto che loro avessero cambiato tanto. Io gli ho detto che lo avremo alla fine. Andare in vantaggio con Pastore subito doveva darci qualcosa in più, ma invece ci ha tolto».



I cori contro la società. «Non so perché abbiano fatto i cori contro la società. Io devo cercare di alimentare entusiasmo, l’anno scorso quando siamo partiti la situazione era peggio, a volte bisogna parlare con concetto e con criterio. Io devo cercare di tutelare la squadra e portare la Roma più in alto possibile, si ci scorda sempre troppo facilmente di quello che si fa e ne sono consapevole. Siamo sempre giudicati e il tempo dirà quale sarà il nostro futuro, abbiamo 4 punti e non 2 come l’anno scorso».



Rosa da 4-3-3. «Posso giocare con tanti sistemi di gioco, avere tanti giocatori che possono giocare in tanti ruoli è un vantaggio. Il cambiamento è una forma di debolezza o di intelligenza? Quando si vuole è debolezza e quando si vuole è intelligenza. Io devo trovare le soluzioni cambiando anche qualcosa che non va. Se hai lavorato in un modo e non riesci a raccogliere, o cambi la testa degli altri o cambia qualcosa tu. Cosa mi avreste detto prima della partita contro il Barcellona? Che ero un pazzo. Poi mi avete fatto passare per fenomeno. Chi non osa non sbaglia mai».



La coppia Nzonzi-De Rossi. «Possono coesistere. Riguardatevi il gol che abbiamo preso quando Zapata ha rubato palla a Manolas e ha messo al centro per Rigoni. Lì è stata fatta una pressione ottima, Kostas era messo bene in campo, ma ha perso palla. A fare la differenza è la cattiveria, se sbaglio l’aggressione la squadra avversaria può infilarci. Mancava cattiveria e l’anima quella vera di quando si va a fare la guerra».



