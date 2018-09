Roma, Di Francesco vuole continuità: «Il Real Madrid è sempre affamato»

«Tutti in Champions si aspettano una Roma con voglia, con una mentalità offensiva e proseguiamo su questa strada. Vedremo con che risultati. Abbiamo un anno di lavoro alle spalle insieme, ma speravo in un miglior avvio in campionato. Dobbiamo cercare la continuità nelle nostre prestazioni». Così Eusebio Di Francesco alla vigilia del debutto in Champions League in casa del Real Madrid. Il tecnico della Roma, intervistato dal quotidiano spagnolo As, sottolinea poi che senza Cristiano Ronaldo le merengues «continuano ad essere forti». «Lo dicono i numeri delle prime giornate. Hanno più qualità col pallone, commettono meno errori e hanno molti leader. Hanno giocatori molto buoni che sono la base della nazionale spagnola» spiega, parlando anche dell'avvicendamento in panchina: «Zidane ha fatto qualcosa di straordinario. Mi piace la sua serenità, il suo equilibrio, mi congratulo per come si è congedato dal Real, con grande eleganza. Era il mio centrocampista favorito, il mio idolo. Anche da allenatore si è dimostrato un grande. Lopetegui cerca di dare più organizzazione, con più aggressività. Prima il Real dava la sensazione di dormire e svegliarsi improvvisamente durante la partita, ora vedo una squadra più costante». E che non si stanca mai di puntare al top, nonostante tre Champions consecutive: «Hanno ancora fame di vittorie, hanno la mentalità di vincere sempre, come la Juventus in Italia. Hanno il desiderio di aggrapparsi ad ogni trofeo, ad ogni partita. Mi piace questo». Così come gli piace un giocatore in particolare del Real: «Asensio. Sono sicuro che vincerà il Pallone d'Oro. Mi piacerebbe averlo per la sua età, la qualità che sta mostrando, la capacità di adattarsi a più situazioni offensive e per il suo talento».



© RIPRODUZIONE RISERVATA