Eusebio Di Francesco si prepara ad affrontare l’amico Andreazzoli per conquistare tre punti con l’Empoli e risalire la china dopo l’inizio di stagione infelice. Il tecnico della Roma conferma che Luca Pellegrini partirà titolare, il centravanti sarà Dzeko, mentre Schick comincerà dalla panchina: «Qualche settimana fa parlavate di un Lorenzo Pellegrini che non era all’altezza di giocare nella Roma ora dite che bisogna rinnovargli il contratto. Nel nostro mondo non esiste equilibrio. Aspettiamo perché a volte ci sono dei giocatori con un tempo di maturazione diverso. Patrik ha delle caratteristiche per diventare veramente un giocatore forte». Ecco le parole del tecnico.



L’Empoli. «Il banco di prova è tutti i giorni, sarà anche quando torneremo dalla sosta. È un test importante contro una squadra in salita che meriterebbe più punti in classifica. È una delle squadre piccole con il più alto possesso palla, ha un insieme di dati che fa pensare che sia una squadra importante. È un piacere tornare a Empoli, ho tantissimi amici e grande affetto. C’è Nicola Caccia, un mio grandissimo amico. Li ci sono cresciuto e mi sono formato come uomo. C’ero già tornato in passato, è sempre piacevole».



Kolarov. «Domani gioca Luca Pellegrini, sarà titolare all’esordio. Kolarov non sarà nemmeno tra i convocati, oggi non camminava nemmeno. Bisogna fargli i complimenti per la disponibilità che ha avuto nelle due partite che ha giocato».



Le italiane in Champions. « Hanno dato un segnale di crescita, dopo questa soddisfazione serve continuità. Non bisogna esaltarsi più di tanto e qualche passo in avanti lo stiamo facendo in termini di mentalità».



Santon a destra. «Dietro gli unici sicuri sono Manolas e Pellegrini, ho dei dubbi su Santon e Florenzi. Deciderò domanianche in base agli attaccanti loro, in mezzo al campo confermerò Lorenzo Pellegrini, Nzonzi e De Rossi o Cristante, con Dzeko giocherà sicuramente».



Coric. «Non ha mai giocato, non l’avete mai visto. Sta seguendo un percorso, ha qualità importanti. Sicuramente prima o poi avrà la sua opportunità, ha dei buoni mezzi».



De Rossi. «Si giocherà il posto, valuteremo anche lui. Oggi ha fatto tutto l’allenamento a differenza di ieri che ha fatto solo la prima parte. Se starà bene partirà dall’inizio».



Schick e Karsdorp. «È in atto un percorso di crescita. Karsdorp viene da un infortunio importante, si sta ancora adattando, deve lavorare e migliorare su una serie di cose, le opportunità ci saranno per tutti. Schick ha alternato cose buone e cose meno buone, ma sono convinto che i suoi mezzi verranno fuori. In questo momento cerco di sfruttare la vena da bomber che ha avuto Edin martedì».



Andreazzoli. «Ci scambiavamo tanti consigli a calcio-tennis con Bruno Conti e Luciano Spalletti. Avevamo un bel rapporto, ma non avevo pensato di fare l’allenatore in quel periodo».



Florenzi in attacco. «In futuro sì, domani no. Se dovesse giocare lo farà da terzino».



La sosta. «È una cosa positiva per recuperare la tanta dispersione di energie fisiche e mentali. Molti andranno in nazionale e altri faranno allenamenti differenti. Serve anche riposare e non vedersi per qualche giorno. Però domanidobbiamo cercare di prendere i tre punti per ricominciare».



Zeman su Schick. «Non voleva dire quello che è uscito, è stato travisato. Non voleva mettere in discussione Schick. Siamo a ottobre dire che pensiamo di farlo andare a giocare da altre parti è un errore. Qualche settimana fa parlavate di un Lorenzo Pellegrini che non era all’altezza di giocare nella Roma ora dite che bisogna rinnovargli il contratto. Nel nostro mondo non esiste equilibrio, aspettiamo, a volte ci sono dei giocatori con un tempo di maturazione diverso. Patrik ha delle caratteristiche per diventare veramente un giocatore forte».



Andreazzoli. «L’Empoli ha grandi capacità di andare in verticale, preparano le azioni, si muovono coordinati, hanno mobilità e sono bravi a fare le aggressioni alte. Hanno molto idee, ma soffrono un po’ nell’ampiezza del gioco. Abbiamo preso le giuste precauzioni per difenderci ma anche per attaccarli. Con le grandi poi l’Empoli se la gioca sempre alla pari».



Kolarov in nazionale. «Io non parlo con ct e federazioni se mi dovessero chiamare sarei a disposizione. Credo che lui debba andare perché alle convocazioni bisogna rispondere, ma oggi non cammina e mi sembra inopportuno che giochi in nazionale. La mia società farà di tutto perché possa rientrare il prima possibile».





