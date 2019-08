di Gianluca Lengua

La Roma ha trovato il difensore per rafforzare il reparto e dare qualche certezza in più a Fonseca dopo il 3-3 contro il Genoa. Il nome è quello di Chris Smalling del Manchester United che arriverà in prestito secco a 3 milioni. Il calciatore in questi minuti si trova nella sede dei Red Devils per definire il trasferimento e nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto.



Lazio-Roma, un derby a mercato aperto: paradossi e realtà



Smalling, classe 1989, la scorsa stagione ha totalizzato 29 presenze in Premier in cui ha sempre giocato dal 2008/09 cominciando dal Fulham. Un centrale forte fisicamente abile in marcatura che all’evenienza puó giocare anche terzino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA