Urbano Cairo gela la Roma. «Il futuro di Petrachi? Mi sono stupito di tanti articoli. Avendo noi un contratto fino al 2020 e non avendone mai parlato non gli do peso, altrimenti Petrachi, visti i rapporti, me ne avrebbe parlato. Non credo che sia vero e penso che resterà con noi». Insomma, per il presidente del Torino – intervenuto a “Radio anch'io Sport” su Rai Radio1 – il ds resterà al suo posto anche nel futuro immediato. Come i pezzi da 90 della squadra. «C'è la volontà di tenere i migliori giocatori e puntellare la squadra in quelle posizioni dove è giusto migliorarsi anche se sono già molto soddisfatto della squadra – dice Cairo - Rivedendo le formazioni del Grande Torino praticamente la squadra titolare è sempre stata quella, 10/11 per 4 stagioni, i titolari erano quelli ed è la strada maestra: se hai giocatori ottimi come ce li abbiamo noi, che lavorano da molto tempo con Mazzarri, tutto questo diventa un valore aggiunto straordinario. L'obiettivo è quello, l'anno scorso ce l'abbiamo fatta a tenere tutti e lavoriamo in questa direzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA