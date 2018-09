di Gianluca Lengua

È morta all’età di 75 anni la signora Maria Nanni, vedova dello storico presidente della Roma Franco Sensi. A darne notizia è stata la figlia Rosella tramite un post su Facebook: «Sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma!». Madre anche di Cristina e Silvia, la signora Maria è deceduta in seguito ad alcuni mesi di malattia. Anche dopo il passaggio di consegne del club giallorosso al presidente James Pallotta, Maria Nanni è rimasta una grande tifosa e appassionata romanista: erano frequenti i suoi interventi nelle radio locali dettati dall’amore per la Roma, a volte critica con il management a stelle e strisce, ma sempre fedele alla passione per i colori della Roma. Ha frequentato, fin quando è stato possibile, lo stadio Olimpico per le partite in casa dei giallorossi. Alle condoglianze per la scomparsa delle migliaia di tifosi che in queste ore stanno inondando web, si è unito anche James Pallotta con un tweet pubblicato sull’account ufficiale della società: «Il Presidente James Pallotta e la Roma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari». Definito dalla stessa Maria come il figlio maschio che non ha mai avuto, anche Francesco Totti ha inviato il suo messaggio di cordoglio: «Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi».







Il Presidente James Pallotta e l’#ASRoma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari pic.twitter.com/uG4Vevx3ln — AS Roma (@OfficialASRoma) 14 settembre 2018

