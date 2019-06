Roma, El Shaarawy verso la Cina: lo Shenhua gli offre 15 milioni

di Gianluca Lengua

Stephan El Shaarawy cede alle lusinghe della Cina e la prossima stagione potrebbe vestire la maglia dello Shanghai Shenhua pronto a offrire al giocatore uno stipendio record di 15 milioni a stagione per tre anni. L’entourage dell’esterno sta trattando senza sosta per capire la fattibilità dell’affare: alla Roma inizialmente sono stati offerti 10 milioni, ma Petrachi non ha intenzione di scendere al di sotto dei 20. Un accordo si potrebbe trovare a metà strada (al momento l’ultima offerta è di 12 milioni). Il fratello procuratore Manuel El Shaarawy sta chiedendo garanzie sull’ingaggio, parte fissa e entità dei bonus, un’offerta giudicata irrinunciabile dal Faraone che è pronto anche a mettere a rischio all’Europeo del 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA