Roma, El Shaarawy vola in Cina: «Ringrazio i tifosi, resteranno nel mio cuore»

di Gianluca Lengua

Con un sorriso a metà Stephan El Shaarawy - accompagnato dal fratello procuratore Manuel - è arrivato all’aeroporto di Fiumicino questo pomeriggio intorno alle 18.45 per imbarcarsi su un volo diretto a Shanghai. Sarà lì che si sottoporrà alle visite mediche con lo Shenhua e poi firmerà un contratto di tre anni che gli farà incassare 45 milioni netti: «I tifosi della Roma li ringrazierò sempre per tutti gli anni che abbiamo passato insieme come ringrazierò sempre tutte le persone che hanno lavorato con me alla Roma. Saranno sempre nel mio cuore», ha detto prima allo scalo romano prima di passare i controlli di sicurezza. Una tifosa si è fatta trovare in aeroporto solo per salutarlo, si è scattata un selfie con lui e si è commossa. Un’operazione che porterà nelle casse della roma circa 20 milioni più bonus.

