Roma, è fatta per Mancini: all'Atalanta 26 milioni di euro

Gianluca Petrachi lo aveva promesso a Fonseca ed è stato di parola: la Roma ha chiuso l’affare Gianluca Mancini con l’Atalanta. Al club bergamasco andranno 2 milioni subito più 19 per l'obbligo di riscatto a cui vanno aggiunti 5 di bonus (da conseguire negli anni), mentre il calciatore firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione. Anche gli ultimi dettagli sarebbero stati limati e nelle prossime ore Mancini potrebbe già raggiungere la Capitale, mentre domani sono in programma le visite mediche alla clinica Villa Stuart. Dopo le partenze di Manolas (Napoli) e Marcano (Porto), Fonseca era obbligato durante gli allenamenti a schierare centrale Kolarov, ma con l’arrivo del nuovo centrale che farà coppia con Fazio, parte dei problemi saranno risolti. È possibile che nelle prossime settimane Petrachi chiuda la trattativa per un altro difensore, nel taccuino del ds c’è Alderweireld.

