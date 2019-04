Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di Milik e compagni; questa sera a far visita ai giallorossi arriva la Fiorentina, al momento decima in classifica con 38 punti, reduce dal pareggio interno per 1-1 col Torino e probabilmente senza più velleità di qualificazione europea, alla luce dei 10 punti di ritardo dal sesto posto dell'Atalanta.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ROMA (4-3-3): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Kluivert, Dzeko, Perotti. All: Ranieri

FIORENTINA (4-3-1-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Benassi, Dabo; Gerson; Muriel, Simeone. All: Pioli



E' crisi nera per la Roma, che nelle ultime 5 giornate ha totalizzato 2 vittorie (contro Frosinone ed Empoli) e 3 sconfitte : troppo poco per una squadra che doveva lottare per la conquista di un posto nella Champions league del prossimo anno. Per quanto concerne la Fiorentina, dopo il Torino con 11 pareggi i viola risultano essere la squadra che ha impattato più volte quando ha giocato in trasferta, ben 7 volte, a fronte di 3 vittorie e 5 sconfitte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA