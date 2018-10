Roma a Napoli col dubbio Florenzi: Santon prenota la fascia destra

di Gianluca Lengua

Al San Paolo Eusebio Di Francesco potrebbe fare a meno di Alessandro Florenzi: l’esterno questa mattina non ha partecipato all’allenamento con la squadra a causa di un problema muscolare. Lo staff sanitario tenterà il recupero in extremis, ma se il dolore dovesse persistere il terzino rischierebbe anche la convocazione. In caso di forfait al suo posto giocherà Santon, al centro della difesa ci sarà Manolas con Fazio e Juan Jesus in ballottaggio per una maglia da titolare, mentre Kolarov tornerà sulla sinistra. A centrocampo confermati De Rossi e Nzonzi, sulla mediana Under, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy, in attacco Dzeko. Resteranno a riposo per infortunio Perotti (lesione al retto femorale sinistro), Pastore (risentimento muscolare al polpaccio destro) e Kluivert (risentimento muscolare)



A NAPOLI CON LA TESTA

«Dovremo fare una partita molto intelligente e non di attesa, continuando ad avere fiducia nella nostra forza», lo ha detto Stephan El Shaarawy in un’intervista a Sky Sport. Il Faraone si aspetta una Roma come quella che ha battuto in Champions il Cska Mosca: «Sappiamo che non possiamo concedere nulla perché alla prima difficoltà loro possono farci male e dobbiamo stare attenti e fare una partita di grande intelligenza. Possiamo riuscirci se saremo concentrati e senza concedergli palloni stupidi».

