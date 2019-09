Roma, Fonseca fa il pompiere: «Restiamo umili e coi piedi a terra»

di Gianluca Lengua

«È importante restare sempre equilibrati, il passato è alle spalle. Dobbiamo restare uniti e umili, non abbiamo conquistato nulla, è presto per essere euforici. Non è perché abbiamo vinto tre partite che abbiamo vinto qualcosa, spero che la squadra riesca a restare con i piedi a terra». Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della parttai contro l'Atalanta.

