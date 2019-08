Roma, il primo derby di Fonseca: «E Florenzi potrebbe giocare alto»

di Gianluca Lengua

Paulo Fonseca, con un briciolo di inconsapevolezza, è pronto a disputare il suo primo derby. Nessun indizio sulla formazione che verrà schierata domani, se non su Florenzi: «Può giocare alto, lo abbiamo provato in settimana. Il derby è una partita speciale per i tifosi e per la città e lo si percepisce anche girando per strada. Vale tre punti, ma ha un maggiore coinvolgimento emotivo. Spero sarà il primo di tanti derby e non vedo l’ora di giocarlo». Ecco le parole dell’allenatore.



Il derby. «Ho già giocato diversi derby nel corso della mia carriera. È una partita speciale per i tifosi e per la città e lo si percepisce anche girando per strada. Vale tre punti, ma ha un maggiore coinvolgimento emotivo. Spero sarà il primo di tanti derby e non vedo l’ora di giocarlo».



L’arrivo di Smalling. «Cercavamo un giocatore esperto e Chris vanta più di 200 presenza con Manchester United. Caratteristiche giuste che si adattano alla nostra squadra: è rapido, aggressivo e aggiunge qualità alla nostra rosa. Smalling figurerà tra i convocati».



Zappacosta e Mancini. «Sono pronti e potrebbero giocare, ma non lo rivelerò».



Florenzi esterno alto. «È un’ipotesi che sto considerando per il derby. È qualcosa su cui abbiamo lavorato in allenamento nel corso della settimana».



Il lavoro che chiede ai terzini e gli esterni. «È una questione tattica, una domanda ben posta e legittima, ma non voglio rivelare come ci comporteremo domani in campo. Abbiamo analizzato profondamente la partita con il Genoa, abbiamo preparato la partita per ogni situazione e domani vedrete come ci comporteremo».



Il dialogo con Smalling. «Ai giocatori sembra che piaccia la mia voce e che la trovino suadente. I colloqui passano per il nostro modo di giocare, il motivo per cui diventeranno importanti nella Roma, si tratta di trasmettere il perché li abbiamo puntati».



Veretout. «Anche lui può iniziare dall’inizio, è pronto come Mancini e gli altri ad eccezione di Spinazzola e Perotti».



Lazio favorita sulla Roma. «Tutti i nostri centrocampisti possono giocare con i colleghi. Il favoritismo conta il giusto, ciò che è importante è il campo. La Lazio è fortissima, ha grandi calciatori e un allenatore che allena da tanto la squadra con un sistema di gioco rodato. Per me è importante come si intende affrontare la partita, comprendere l’avversario e contrastarlo nei suoi punti di forza».



Schick. «Lui è qui con noi, sarà convocato, è pronto per giocare e non parlerò di situazioni ipotetiche».



L’identità di gioco. «Non sono un allenatore dogmatico. Credo nella nostra idea di gioco e l’identità di squadra che possa prevalere sull’avversario. Il nostro obiettivo è vincere le partite, in base al risultato posso anche togliere un attaccante per un difensore non avrò problemi a farlo. Non ha una visione chiusa del calcio, a volte sono le circostanze della partita a modulare le scelte che vengono fatte».



Le critiche a Jesus sui social. «I social sono regolamentati dal club, il calciatore non può postare tutto ciò che riguarda la squadra. Sulla propria vita personale è libero perché viviamo in una democrazia. Jesus sta bene, non potrebbe essere diversamente perché deve stare bene, nel calcio nessuno è esente da errori. Il calcio è uno sport per gente forte per chi riesce a reagire nei momenti avversi. I miei giocatori hanno il dovere di reagire nelle avversità. Gli errori sono sempre di squadra non individuali e il massimo responsabile sono io. Non mi sentirete mai mettere in pubblico ragionamenti che mi discolpano puntando il dito sui singoli. Tra di noi parliamo, nell’ultima partita con il Genoa il problema è stato collettivo e non il singolo».



Kluivert. «È un giocatore in cui riponiamo grandi speranze. È giovane ha bisogno di crescere e lo farà. Tutti crediamo in lui e detto questo contro il Genoa la sua prestazione è stata positiva, ho visto una crescita rispetto al suo modo di stare in campo e spero che nel corso della stagione le cose miglioreranno sempre di più».



Luis Alberto. «Ha grande qualità e influenza sulla propria squadra. Non ci preoccupiamo dei singoli perché non fa parte del nostro modo di difendere. In determinati momenti può essere più decisivo e lo contrasteremo dal punto di vista collettivo e non a uomo».



Luis Enrique. «Merita la nostra ammirazione e sta passando un momento difficile. Ci tengo a mandare una abbraccio da parte mia, del club e di tutto il gruppo di lavoro».



