Prende forma la Roma di Fonseca: «Voglio tornare in Champions»

di Gianluca Lengua

aulo Fonseca si presenta ai tifosi senza fare proclami, ma con idee e obiettivi da perseguire: «Quello che io mi pongo è tornare in Champions, ma un’altra priorità è costruire una squadra forte», ha detto il tecnico. Su Higuain ha preferito non sbilanciarsi, ma ha tracciato il profilo dell’attaccante ideale: «Quello che fa gol». Ecco la conferenza stampa integrale.



«Sono molto felice di essere qui e lavorare in questa città meravigliosa. Spero di parlare presto con voi in italiano, è ancora presto».



La Roma di Fonseca. «Non sarà la mia Roma, ma la Roma di tutti. Sono motivato insieme al mio staff tecnico e a Gianluca (Petrachi ndc) per costruire una squadra ambiziosa e che renda fieri tutti i nostri tifosi».



L’Olimpico e i tifosi. «Non ho grande ricordo di quella partita di Champions contro la Roma perché la mia squadra fu eliminata. È stato necessario per capire l’ambiente e fu un fattore importante per la vittoria della Roma. Motiverò i tifosi per ricreare l’ambiente di quella sera che io mio malgrado ho subito».



L’incidenza sul mercato. «Gianluca ed io stiamo lavorando per costruire una squadra forte, stiamo studiando tutte queste questioni per acquistare giocatori che aggiungano qualità. Abbiamo concretizzato tre acquisti e quando ne faremo altri lo comunicheremo, stiamo facendo le nostre scelte con criterio per rafforzare la rosa».



Higuain. «Sono in piena e totale sintonia con Petrachi e quanto lui ha detto. Non è mia intenzione parlare di giocatori che non sono presenti, non mi va di parlare di operazioni non concretizzate».



Obiettivo. «Il presidente non ha fissato obiettivi concreti. Quello che io mi pongo è tornare in Champions, ma un’altra priorità è costruire una squadra forte, ambiziosa e coraggiosa. Vogliamo vincere e anche quando questo non potesse succedere voglio che la squadra renda orgogliosi i nostri tifosi. Non sono una persona a cui piace fare promesse, questa è un’ambizione. Potremmo vincere con questa squadra una delle competizioni in cui parteciperemo nell’arco dei miei due anni di contratto».



Zaniolo. «È un calciatore di talento in cui crediamo. Ma vale per tutti i calciatori. Per me conta il presente e il futuro e ognuno deve meritare questa squadra con lavoro e comportamenti. Credo in tutti loro, si potranno fare grandi cose con i talenti che abbiamo in rosa. Vogliamo costruire qualcosa con i giocatori che mettano i propri interessi dietro a quelli della squadra».



Dzeko. «Non ho parlato con lui, ma ci ha parlato Petrachi. Io voglio che restino solo i giocatori felici di essere qui e motivati a lottare per la Roma. Questo è un pre-requisito, giocatori che siano dentro la causa».



I pilastri della squadra del futuro. «Ci sono giocatori che rappresentano delle certezze e saranno pilastri del futuro e che a pieno titolo faranno parte del progetto. Domani sarà il primo giorno di lavoro, ci vorrà un po’ di tempo per far assimilare alcuni dettami. Sono convinto che con i giocatori attuali e quelli che arriveranno si potrà costruire una squadra forte».



Florenzi e Pellegrini. «Li conosco bene perché li ho affrontanti e visti in tante partite. È importante conoscerli dal punto di vista caratteriale e capire che uomini sono perché questo è un aspetto importante in una squadra. Vale per loro e per tutti. Il ruolo? Lo cercheremo, faremo degli esperimenti e ci renderemo conto di quale sarà il loro ruolo in campo. Quello che conta è il livello di esigenza che il calciatore pone sulle proprie spalle e del suo compagno. Essere capitano in questo senso è cruciale. Si può parlare di leadership e spero che questo sentimento si faccia sentire, perché può aiutarci a farci vincere».



Possibilità di vincere. «Ho la ferma convinzione che possiamo elevare la Roma a livello successivo. Sono qui perché ritengo che insieme possiamo costruire qualcosa di speciale e dato che non faccio le mie scelte sulla base economica e mi baso sulle mie sensazioni, quando ho parlato con Petrachi e mi ha offerto di venire alla Roma non ho esitato».



Il modulo. «Quello che è importante è la dinamica della squadra. Se avete studiato le mie squadre sono dinamiche che in campo si sdoppiano. I dettami dell’allenatore sono fondamentali, ma poi bisogna fare i conti con le caratteristiche dei giocatori. Ritengo che i giocatori attuali possano attuarsi nella mia idea di gioco? La risposta è assolutamente sì. La questione difensiva? Negli ultimi 12 anni in Italia la squadra che ha vinto lo scudetto è quella che ha subito meno gol. Ovviamente noi cercheremo di curare la fase difensiva, ma è semplicemente un registro che noi cercheremo di migliorare. È fondamentale difendere bene, ma questo non significa che sarà una squadra difensiva. Sarà una squadra permanentemente in fase difensiva, il miglior modo per difendere è tenere la palla. Quello che conta davvero è l’intensità in ogni momento di gioco, pur garantendo stabilità difensiva alla squadra. Per me è importante difendere lontano dalla porta. Se riusciremo ad avere una squadra solida in fase difensiva, ci saremo avvicinati al traguardo di vincere. Dirò di più: il gioco oggi è diventato molto più strategico, si conoscono tante cose degli avversari e questo richiede uno studio più approfondito. In Italia le squadre giocano con diversi schemi, questo ci imporrà uno studio molto attento dei nostri avversari. La mia squadra giocherà sempre nello stesso modo? Giocherà in modo strategico per poter battere l’avversario..».



Florenzi capitano. «Era il capitano della squadra. È una questione che analizzeremo, ma essendolo stato è probabilissimo che lo sarà».



L’ottavo allenatore in 9 anni. «Non mi spaventa, la paura è un sentimento che non conosco. Non mi piace parlare di me stesso, per gli allenatori parlano i risultati. Se faremo qui buoni risultati vedrete chi sono e spero che potrete conoscermi».



Pastore e Perotti. «Sono giocatori su cui faccio affidamento, possono essere utili per la squadra. Sono giocatori di qualità, per loro vale il discorso fatto prima per Zaniolo. Devono lavorare giorno per giorno per dimostrare di meritarsi di essere qui».



Il rapporto con il ds. «Devo riconoscere che tra me e il direttore c’è ottima complicità. Insieme stiamo cercando le opzioni migliori per la squadra. Ci sono due tipi di scenari: uno in cui Gianluca mi propone un calciatore e io lo analizzo, o viceversa. Insieme stiamo cercando di prendere le decisioni migliori per rinforzare la squadra.»



L’attaccante ideale. «Quello che fa gol».



© RIPRODUZIONE RISERVATA