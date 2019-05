di Gianluca Lengua

L’addio di Daniele De Rossi continua a generare polemiche. A seguito della cerimonia per il centrocampista che si è svolta domenica scorsa all’Olimpico, sui social è apparso un video, ripreso dall’emittente ufficiale del club, in cui il centrocampista abbraccia Francesco Totti. In sottofondo si sente una voce pronunciare la frase: «Io non volevo» che il popolo del web ha attribuito all’ex numero 10. La società è immediatamente corsa ai ripari interpellando Totti che ha smentito la dichiarazione. Chi l'ha pronunciata? Forse un operatore, o qualuno che si trovava nelle vicinanze dei capitani romanisti, fanno sapere da Trigoria.

