La Roma vince anche la terza amichevole del suo precampionato: 3-0 contro il Gubbio, formazione di Lega Pro, dopo i successi contro il Tor Sapienza e il Trastevere, sempre a Trigoria. Gol nel primo tempo di Fazio e di Antonuccie Pastrore nella ripresa. Debutto da titolari per Mancini, in difesa accanto a Fazio, e per Diawara accanto a Cristante. Spazio anche a Zaniolo dall'inizio e da trequartista dietro a Dzeko. Florenzi, dopo l'esperimento da esterno alto a sinistra nei 2 match precenti, è tornato a giocare da terzino destro. Prossimo appuntamento il 31 luglio al Curi contro il Perugia.



IL TABELLINO



ROMA (4-2-3-1): Mirante (1' st Pau Lopez); Santon (1' st Florenzi), Fazio (16' st Capradossi), Mancini (34' pt Jesus), Spinazzola (1' st Kolarov); Cristante (1' st Nzonzi), Diawara (1' st Pastore); Defrel (1' st Under), Zaniolo (1' st Antonucci), Perotti (1' st Kluivert); Dzeko (1' st Schick). All. Fonseca



GUBBIO (4-3-3): Ravaglia; Filippini (1' st Zanoni), Bacchetti, Konaté, Tofanari (1' st Maini); Sbaffo, Ricci (1' st Conti), Malaccari (1' st Battista); Tavernelli, Cesaretti (1' st Cenciarelli), De Silvestro. All. Guidi



Reti: 14' pt Fazio, 17' st Antonucci, 42' st Pastore.

