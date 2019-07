Clamoroso, per Icardi c'è la Roma: summit con Wanda, pronti 40 milioni

di Francesco Balzani

Da Higuain a Icardi, il tango delle punte in casa Roma sta vivendo una puntata inaspettata. Ci sarebbe stato al Bernini Bristol hotel un incontro tra Wanda Nara, il procuratore Giuffrida e la dirigenza romanista. Sul tavolo delle trattative proprio il talento di Rosario, con la Roma che potrebbe arrivare a soddisfare le richieste interiste per il costo del cartellino anche grazie ad alcune contropartite gradite al club nerazzurro, come Edin Dzeko, Alessandro Florenzi e Kolarov. L'incontro, che risale a 5 giorni fa, si sarebbe concluso con una proposta della Roma all'Inter che prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni e con un offerta al giocatore di 4.5 milioni annui per quattro anni.







