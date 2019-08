Roma, l’incubo continua per Perotti: escluso dai convocati per un problema muscolare

di Gianluca Lengua

Diego Perotti ha dato forfait alla prima di campionato dopo una stagione, la scorsa, passata più in infermeria che in campo. L’argentino durante l’ultimo allenamento a a Trigoria ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a uscire falla lista dei convocati. Sono 21 i giocatori che Paulo Fonseca, escluso anche il neo acquisto Cetin, ha chiamato per la gara contro il Genoa: Pau Lopez, Mirante, Fuzato; Zappacosta, Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi; Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara; Dzeko, Schick, Ünder, Antonucci, Kluivert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA