Roma-Inter 2-2 La Diretta Kolarov pareggia su rigore

Roma e Inter si affrontano all'Olimpico nel posticipo domenicale. Le due squadre vivono, in campionato, due stati d'animo profondamente diversi: i giallorossi sono reduci dal brusco stop di Udine, foriero di polemiche ai danni della squadra guidata da Di Francesco, mentre i nerazzurri hanno dimostrato, vincendo 3-0 a San Siro contro il Frosinone, di avere assorbito del tutto la precedente batosta subita sul campo dell'Atalanta prima della sosta per le nazionali.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Olsen, Santon Manolas Jesus Kolarov, Cristante Nzonzi, Florenzi Zaniolo Under, Schick.

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Perisic, Icardi, Keita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA