Live Roma-Juventus 0-0 Ranieri sceglie il 4-3-3

Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col Genoa, 1-1 il finale, e continuare a coltivare il sogno della qualificazione alla Champions League del prossimo anno fino in ultimo, mentre la Juventus scende in campo per onorare lo scudetto da tempo in tasca e cercare di portare Cristiano Ronaldo più in alto possibile nella classifica dei top scorer. Ranieri torna al 4-3-3, con Zaniolo, Nzonzi e Pellegrini a centrocampo. In panchina De Rossi



ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.



E' una sfida da grandi cifre quella che va in scena all'Olimpico tra Roma e Juventus: 84 le partite nella capitale, con 31 vittorie dei giallorossi, 28 pareggi e 25 affermazioni dei bianconeri. I Campioni d'Italia non vincono in casa della Roma, in campionato, da 5 anni esatti: l'ultimo successo infatti l'11 maggio 2014 grazie alla rete dell'ex Osvaldo nei minuti di recupero. Roma reduce da due vittorie casalinghe consecutive contro Udinese e Cagliari.

