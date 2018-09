Roma, il veleno dell'ex Kolarov: «Bello un momento magico così»

«Era importante vincere oggi, abbiamo vinto meritatamente, sono contento per i tifosi per me e per i compagni». Così il terzino della Roma, Aleksander Kolarov, al termine del derby vinto per 3-1 e nel quale ha segnato il gol del fondamentale 2-1. «Io cerco di fare sempre il mio massimo, sapevo che prima o poi avrei segnato anche nel derby -aggiunge il 32enne serbo ai microfoni di Sky Sport-. Ci voleva un momento magico come questo, quest'anno la crisi è arrivata subito, le partite come quelle con il Bologna devono essere vinte, con il Frosinone e ora con la Lazio credo che ci siamo rialzati».



