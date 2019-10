di Alessandro Angeloni

Quando ti dice male, devi ringraziare che non vada peggio. La Roma ha ringraziato dopo la serie di infortuni muscolari e non, ma non è servito a nulla. Due giorni dopo Zappacosta, anche Diawara finisce ko: il centrocampista ha riportato la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro.

Stavolta non è la maledizione del terzino, è la maledizione e basta, del ginocchio. Generico. Perché qui di maledetto c’è tutto, centrocampo, difesa, la trequarti, perfino il portiere è finito in infermeria, non ci si fa mancare niente. Pellegrini ko, Diawara ko, in mezzo adesso Fonseca ha gli uomini contati e gli infortunati sono lungodegenti. E’ vero che c’è la sosta, ma nessuno recupererà per il 20, quando la Roma farà visita alla Sampdoria.

Contati, dicevamo: Cristante e Veretout in mediana e sulla trequarti, forse, qualcuno si rifarà vivo, altrimenti adesso c’è solo Pastore e il giovane Antonucci. Più Zaniolo, se Under - che potrà giocare sulla fascia - tornerà a disposizione dopo gli impegni delle Nazionali. Petrachi, a questo punto pensaci tu. Non servono preghiere, ma soldi: per comprare, a gennaio, un centrocampista, che possa alternarsi con Cristante e Veretout.

