Roma, Manolas rientra a Trigoria: leggera distorsione alla caviglia

di Gianluca Lengua

Sospiro di sollievo per Kostas Manolas. Il difensore ieri sera nel corso della partita Ungheria-Grecia (2-1) ha chiesto il cambio per contusione alla caviglia destra dopo un fallo al 50’ di Sallai, il greco sembrava poter continuare a giocare, ma il dolore lo ha costretto a uscire dal campo. Oggi Manolas si è sottoposto a controlli medici a Trigoria che hanno evidenziato solo una leggera distorsione. Nulla di preoccupante, dunque, per il centrale che sarà a disposizione per la partita di domenica alle 12.30 contro il Chievo, ma sarà Di Francesco a scegliere se lasciarlo in panchina per precauzione in vista del match di Champions League contro il Real Madrid, o se buttarlo nella mischia. Sarà sicuramente assente all’Olimpico Pastore, reduce da una piccola lesione al polpaccio destro, suo punto debole sin dai tempi al Psg. L’argentino è in dubbio anche per il Bernabeu. Buone notizie, invece, per Schick e Florenzi: l’attaccante ceco in nazionale ha rimediato una lesione all’inguine che non destra preoccupazione, mentre l’esterno tornerà oggi ad allenarsi con la squadra dopo la distorsione al ginocchio sinistro.

