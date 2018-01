Roma, Nainggolan chiede scusa: «Non intendevo dare un esempio negativo»

di Gianluca Lengua

Radja Nainggolan chiede scusa per quanto accaduto la scorsa notte in cui ha pubblicato una diretta Instagram dove durante la festa di Capodanno con gli amici si è filmato ubriaco, con una sigaretta in bocca e mentre pronunciava alcune bestemmie. «Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il Capodanno…Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po’…certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre forzar Roma!», è il posto pubblicato su Instagram del centrocampista belga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA