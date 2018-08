Roma-Napoli, è scontro totale: Pallotta accusa: «ADL, cosa ti fumi?»

«Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell'uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern». Il presidente della Roma, James Pallotta, replica così sull'account twitter in inglese del club giallorosso, alle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che oggi ha affermato: «Ho il dubbio che il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, un uccellino me lo ha detto nell'orecchio qualche anno fa».

Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’ 🐦