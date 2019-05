Live Roma-Parma 0-0 È la notte di De Rossi all'Olimpico

In 24 precedenti all'Olimpico tra giallorossi e ducali, sono 17 le vittorie dei padroni di casa, a fronte di 6 pareggi ed una sola affermazione degli ospiti, il 13 aprile 1997 col risultato di 0-1 e gol di Crespo. In occasione dell'ultima apparizione del Parma in Serie A prima di ricominciare dalla Serie D fu, il 15 febbraio 2015, 0-0. Il Parma, cinque affermazioni in tutto lontano dal Tardini, manca la vittoria in trasferta dall'1-2 di Udine del 19 gennaio scorso.



LE FORMAZIONI:

ROMA: Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Pastore, Perotti; Dzeko

PARMA: Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.



Vincere, e sperare che si avveri una rocambolesca combinazione di risultati per andare in Champions League, la contemporanea sconfitta di Inter, Atalanta e Milan: questo il leit motiv dell'ultimo impegno stagionale della Roma, che sarà caratterizzato anche dall'emozionante addio a Daniele De Rossi, bandiera del club per oltre tre lustri e che saluta oggi alla scadenza del contratto che lo lega alla squadra di una vita. All'Olimpico arriva il Parma, salvo grazie al successo sulla Fiorentina.

