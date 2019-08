La Roma perde (ancora) Perotti: lesione miotendinea, stop due mesi

di Gianluca Lengua

Non finisce l’incubo di Diego Perotti che dopo una stagione passata in gran parte in infermeria, comincia il nuovo anno calcistico alle prese con un nuovo infortunio. Tramite un comunicato il club comunica le condizioni fisiche dell’argentino: «Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a un infortunio riportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie».



Appresa l’entità dell’infortunio la moglie dell’attaccante questa mattina ha pubblicato su Instagram un post contente un messaggio rivolto al marito: «Spero che tu cada. Che tu cada mille volte e che ti rialzi una in più. Che rompi tutte le ossa del tuo corpo, sbandando in questo sport rischioso che chiamiamo vita. E che ne valga la pena. Spero che tu lo faccia e che, naturalmente, siamo pietre sotto l’occhio vigile di coloro che credono che si romperanno. Ma non si rompono. Spero che nulla possa spezzarti in due. Spero che recupererai le pulsazioni e riavrai di nuovo l’impulso. Stringere i denti e dire al mondo che sai solo come camminare in avanti e che se cammini all’indietro è solo per ricordarti che hai combattuto in posti peggiori. Che qui siamo venuti a giocare. Tu giochi. Che le cose più forti sono quelle nate nelle avversità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA