Il ds della Roma, Petrachi: «Chiedo scusa alle donne»

«Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne». Gianluca Petrachi, ds della Roma, ripristina la realtà storica dopo la sua frase infelice sul calcio «non è sport da signorine». «Ero molto arrabbiato - aggiunge - perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia - ed è sempre stato - uno sport fisico e di contatto».



«Il calcio è di tutti - ha concluso Petrachi - e alla Roma siamo molto orgogliosi della nostra squadra femminile e di promuovere il calcio femminile».

