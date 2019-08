Live Roma-Real Madrid 1-1 Gol di Marcelo, pareggia Perotti

Ecco la formazionI di Roma e Ral Madrid

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

A disp. Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Spinazzola, Diawara, Schick, Kluivert, Antonucci, Defrel

All. Fonseca



Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Militao; Carvajal, Casemiro, Valverde, Modric, Marcelo; Hazard, Benzema

A disp.: Navas, Fuidias, Odriozola, Isco, Kroos, Bale, Vazquez, Jovic, Vinicius Jr.

All. Zidane



Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)



PRIMO TEMPO

3′ Kolarov mette un cross basso per Dzeko che stoppa in area e scarica al centro per Pellegrini che manca il tap-in



7' Spettacolare Dzeko, che manda in porta Under, che colpisce la traversa



9' Ancora Dzeko innesca Under, che scappa sulla destra, mette al centro per Edin che appoggia per Florenzi. Il tiro è centrale su Courtois,



13' Gran tiro di Perotti, respinto da Curtois



16' GOL di Marcelo, Modric allarga a sinistra per il brasiliano che entra in area, porta il pallone sul destro e batte Pau Lopez



34 GOL di Perotti, scappa Zaniolo sulla destra e serve un pallone delizioso per Perotti, che mette dentro con Courtois in uscita



39' GOL di Casemiro, che di testa sovrasta Kolarov (rete in sospetto fuorigioco)



40' pari di Dzeko, servito in verticale da Under

