Roma-Sassuolo, 1-0 La Diretta Vantaggio firmato da Pellegrini

Dopo la bruciante sconfitta allo Juventus Stadium, il cammino della Roma deve ripartire al più presto per non perdere il contatto con la coppia di testa formata da Napoli e Juventus. L'avversario di oggi però non è semplice, con il Sassuolo che si presenta all'Olimpico dopo aver sconfitto Sampdoria e Inter e aver fatto un buon passo in avanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I neroverdi non sono mai riusciti a vincere in casa della Roma in Serie A, ma sono riusciti spesso e volentieri a rendere difficile la vita ai giallorossi. La squadra capitolina ha vinto solo uno dei quattro precedenti incontri casalinghi contro il Sassuolo, il match dell'anno scorso vinto per 3-1, dopo aver pareggiato tutti i precedenti tre. Contando però anche i match in trasferta va decisamente meglio alla Roma, che infatti ha vinto tutte le quattro gare giocate al Mapei Stadium.



LE FORMAZIONI:

ROMA: Alisson, Florenzi Manolas Fazio Kolarov, Pellegrini De Rossi Nainggolan, Schick Dzeko Perotti

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Falcinelli, Ragusa

