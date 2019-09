Roma-Sassuolo live dalle 18; Fonseca cerca i primi tre punti

Il Sassuolo non ha mai vinto con la Roma in Serie A né all'Olimpico né in Emilia: in 12 precedenti, 7 le vittorie della Roma e 5 i pareggi. L'ultima volta che le due compagini si sono divise la posta in palio nella Capitale risale al dicembre 2017, 1-1 con gol di Lorenzo Pellegrini per la Roma e pareggio di Missiroli per gli ospiti.



LE FORMAZIONI:

ROMA: Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

La Roma cerca la sua prima vittoria in questo campionato nella partita di oggi, ospite il Sassuolo. I giallorossi hanno impattato entrambi i match disputati finora: in apertura di campionato, il 3-3 casalingo col Genoa, mentre prima della pausa per le nazionali 1-1 nel derby capitolino contro la Lazio. Gli emiliani, dal canto loro, dopo aver segnato il passo all'esordio in campionato sul campo del Torino si sono ampiamente riscattati sconfiggendo per 4-1 la Sampdoria dell'ex tecnico Di Francesco

