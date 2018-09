Roma, Schick si ferma in nazionale per un infortunio: out contro la Russia

di Gianluca Lengua

Ore di apprensione a Trigoria per l’infortunio in nazionale di Patrik Schick. L’attaccante ceco, reduce da un bel gol contro l’Ucraina, ha riportato nella seduta dall'allenamento di ieri un infortunio muscolare, come confermato anche da ct Jarolím: «Non so se giocherà la prossima partita perché ha avuto un problema all’inguine», le sue parole alla vigilia della partita contro la Russia.



In queste ore l’attaccante si sottoporrà ai controlli dello staff medico della nazionale, intanto a Trigoria aspettano notizie sulle condizioni fisiche. Se il problema dovesse risultare più grave del previsto non è escluso un rientro anticipato nella Capitale.



Riemergono i fantasmi del passato per il centravanti acquistato da Monchi nell’agosto del 2017: arrivato a Roma con grandi aspettative, ha passato un’intera stagione tra panchina e infermeria proprio a causa dei problemi fisici che non gli hanno permesso di decollare. Questa doveva essere la stagione del riscatto cominciata con 5 gol nel precampionato e il ruolo da titolare nella partita contro il Milan. Patrik vuole dimostrare di valere i 40 milioni spesi per il suo cartellino, infortuni permettendo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA