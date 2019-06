Roma, Schick tentenna sul futuro: «Non se resterò, dipende dal nuovo tecnico e dalla società»

di Gianluca Lengua

Patrick Schick fatica a emergere e la stagione appena trascorsa della Roma non lo ha aiutato a imporsi nel calcio italiano. L’attaccante in queste ore si trova in Repubblica Ceca per disputare le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Bulgaria e Montenegro, ma a differenza di qualche mese lascia aperta una porta al possibile addio: «Non so quale allenatore arriverà e cosa succederà. Quando sarà chiaro, potrò pensare più approfonditamente al futuro. Ma non è nella mia natura lasciare le cose a metà. Sarà essenziale ciò che vorranno fare la società e il tecnico con la squadra. Il Milan? Non ne so nulla. In Italia si scrive molto, sono speculazioni», le sue parole a Sport.cz. In effetti a Trigoria è ancora tutto in divenire con un ds (Petrachi) che lavora nell’ombra perché ancora legato al Torino, e un allenatore (Fonseca) che ha detto ‘sì’ alla Roma ma deve ancora parlare con il suo club per liberarsi: «È stata una stagione impegnativa, piena di alti e bassi. Sfortunatamente, non è stata un’annata positiva. Bisogna ancora risolvere le situazioni legate al ds e all’allenatore, poi si penserà ai giocatori. Non ho parlato con nessuno prima di partite per la nazionale, eravamo distrutti per l’addio di De Rossi. Lui era molto dispiaciuto, dopotutto ha dato l’intera carriera alla Roma, è una leggenda del club. Voleva giocare con continuità, così è andato via. Ci dovrà essere di certo grande personalità nello spogliatoio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA