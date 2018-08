Strootman saluta la Roma e va al Marsiglia: domani la firma

di Gianluca Lengua

Kevin Strootman è a un passo dalla firma con l'Olympique Marsiglia. La Roma ha accettato l’offerta del club francese di 25 milioni più 3 di bonus dando il via libera all’olandese di partire verso la Francia e sottoporsi alle visite mediche. Eusebio Di Francesco non lo ha convocato per la partita contro l'Atalanta. La trattativa si è conclusa proprio mentre il centrocampista era in campo per l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro l’Atalanta, al giocatore andranno 4,5 milioni a stagione e un contratto di cinque anni.



Si chiude così, dopo cinque anni, la storia di Strootman alla Roma: arrivato nel 2013, è diventato in breve tempo uno dei punti di riferimento in giallorosso di Rudi Garcia che lo ha voluto fortemente al Marsiglia, l’infortunio al ginocchio del 9 marzo del 2014 lo ha tenuto in infermeria per due anni tra ricadute e operazioni sbagliate. Ha ritrovato continuità solo nella stagione 2016/17, in due anni ha attirato su di se le attenzione di altri club europei, tra cui quello francese che ha chiuso l’affare a pochi giorni dalla fine del mercato estivo. «Fin quando è stato con me è stato considerato un giocatore importante come tanti altri. Non parlo delle titolarità, questa è una scelta che va fatta insieme e il desiderio un po’ di tutto è quello di continuare questo percorso. Nella Roma abbiamo tanti centrocampisti e ognuno farà le proprie valutazioni: prima di tutto viene la forza della squadra più di quella del singolo», ha detto Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta.

