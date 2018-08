Strootman si presenta al Marsiglia: «Era il momento di una nuova sfida»

di Gianluca Lengua

Adesso è ufficiale: Kevin Strootman è un giocatore dell'Olympique Marsiglia, dalla sua cessione la Roma ha incassato 25 milioni di euro, inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, e al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, il club francese riconoscerà al club di Pallotta degli ulteriori importi variabili, fino ad un massimo di 3 milioni di euro. «Era arrivato il momento per me di fare un nuovo passo e avere una nuova sfida», ha detto l’olandese durante la conferenza stampa di presentazione. Nessun commento sulla cessione negli ultimi giorni mercato: «I colloqui sono cominciati non molto tempo fa, ma è andato tutto bene. Ho davvero avuto un buon feeling con il club. Ogni giocatore ha un suo valore per essere ceduto. Sono stati 5 anni buoni a Roma».



Con il trasferimento in Francia, Kevin non disputerà la Champions League: «L’importante è l’ambizione e il mio compito è quello di riportare il club nell’Europa che conta. Il Marsiglia è una grande squadra, è questa è una sfida determinante. Il mio obiettivo è raggiungere grandi risultati, Garcia è importante per me, mi ha fatto prima andare a Roma e adesso mi ha fatto venire qua. Abbiamo una buona squadra, con giocatori forti, non voglio fare nomi di qualcuno nello specifico».



Terminata la conferenza stampa di presentazione, Strootman ha poi pubblicato un video in cui ha salutato i tifosi della Roma e la società: «Cara Roma cinque anni fa sono arrivato qui e mi sono subito innamorato di te. La gente è intensa, calorosa e passionale. Passionale in genere, ma quando si parla di calcio ancora di più. So già che mi mancheranno tanto sia le persone che l’atmosfera magica di questa città. Grazie Roma e As Roma, a tutti i miei compagni che sono poi diventati miei amici, grazie allo staff medico che mi ha aiutato tanto e supportato tantissimo, grazie al mister alla dirigenza e a tutto lo staff, siete stati come una vera famiglia per me. Grazie mille e in bocca al lupo a tutti voi».



«Cari tifosi romanisti, è molto difficile per me lasciare questo club. È come una seconda casa e voi siete stati sempre lì pronti a sostenermi. Vi voglio ringraziare per tutto, non lo dimenticherò mai e lo porterò per sempre con me. Vi auguro il meglio per questa stagione!»



