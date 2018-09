Roma, i tifosi contro la proprietà: «I vostri trofei plusvalenze e cessioni»

di Gianluca Lengua

Non si ferma la protesta dei tifosi della Roma dopo la sconfitta incassata dai giallorossi contro il Milan per 2 a 1 ieri sera a San Siro. Nella notte nei pressi del quartiere Boccea è apparso uno striscione contro la proprietà: «Ma quale Scudetto, ma quale Coppa dei Campioni. I vostri trofei: plusvalenze e cessioni». Una contestazione scaturita dopo il mercato estivo appena chiuso che ha visto partire Nainggolan in direzione Inter, Alisson al Liverpool e Strootman al Marsiglia. In pochi giorni è il secondo striscione di dissenso, il primo è apparso dopo il pareggio con l’Atalanta all’Olimpico e la cessione del centrocampista olandese: «Onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta».

