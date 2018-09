Roma, Totti ricorda Giorgio Rossi: Di Francesco e De Rossi ai funerali

di Gianluca Lengua

La Roma piange Giorgio Rossi, storico massaggiatore del club per 55 anni dal 1957 al 2012. Oggi si sono celebrati i funerali alla basilica di San Giovanni Bosco a cui hanno partecipato centinaia di tifosi oltre a Daniele De Rossi, Francesco Totti e il tecnico Eusebio Di Francesco, presenti anche ex giocatori che hanno vestito la maglia della Roma tra cui Sebino Nela, Vincent Candela, Simone Perrotta, Alberto Aquilani, Aleandro Rosi, Giuseppe Giannini e Odoacre Chierico ma anche l’ex tecnico Zeman, Bruno Conti e Rosella Sensi («Giorgio era un uomo dolcissimo, un grande professionista che ha fatto tanto per questa Roma. Non solo nel nostro periodo, ma in tanti anni di Roma. Per me è un grande dolore che si aggiunge ad un grande dolore», ha detto l’ex presidentessa della Roma). Davanti alla chiesa anche lo striscione a firma del gruppo Roma: «Cinquantacinque anni dedicati alla nostra storia, oggi siamo qui per renderti gloria».



Durante la messa, Daniele De Rossi ha preso la parola ricordandolo con gli occhi lucidi: «Quando è nata mia figlia ho scelto Giorgio per accompagnarmi in clinica. Abbiamo parlato tanto in quei giorni. Oggi lo voglio ringraziare per quello che ha fatto per noi. Non lo ringrazio come capitano della Roma, ma come il ragazzino che dimenticava la cinta o i calzini e lui mi dava la sua. Era una persona unica». Il ricordo commosso anche Di Francesco: «Oggi non avrei voluto parlare. Quando mi sono fatto male al polmone lui è stato con me in sala operatoria tenendomi la mano, io avevo paura e lui mi stava accanto. Ha insegnato a tutti a essere se stessi nella vittoria e nella sconfitta. Lui mi chiamava ogni tanto anche quando ero via da Roma per dirmi “ti voglio bene”». Alla fine della celebrazione, poche ma significative parole da Francesco Totti: «Era come un papà».

