Roma, ufficializzato Mkhitaryan: prestito secco a 3 milioni

di Gianluca Lengua

La Roma ha ufficializzato di aver acquistato dall’Arsenal a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Henrikh Mkhitaryan, a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro.

L’accordo prevede altresì, al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile di 0,1 milioni di euro.



«Arrivare in un club come la Roma è una grande opportunità, un nuovo capitolo da aprire nella mia carriera. So di che tipo di Club si tratta e sono sicuro che raggiungeremo dei grandi risultati insieme», ha dichiarato Henrikh nella sua prima intervista in giallorosso.



Cresciuto nel Pyunik Yerevan, Mkhitaryan ha vissuto due esperienze in Ucraina con Metalurg e Shakhtar Donetsk prima di sbarcare in Bundesliga nel Borussia Dortmund. Nel 2016 si è trasferito in Premier League nel Manchester United per poi passare all’Arsenal nel 2018.



«Mkhitaryan risponde alla nostra volontà di inserire in rosa calciatori che possano rappresentare un punto di riferimento per i più giovani e che abbiano un bagaglio tecnico tale da imporsi rapidamente nel nostro campionato», ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi sul giocatore armeno. Nella Roma indosserà la maglia numero 77.

© RIPRODUZIONE RISERVATA