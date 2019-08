Roma, Under pronto al riscatto: «Ho ancora molto da dare»

di Gianluca Lengua

L’auspicio dei tifosi è quello di vederlo in forma come nel pre campionato anche quando comincerà la stagione. Cengiz Under potrebbe vivere il suo periodo migliore alla Roma dopo il rinnovo che ha firmato qualche giorno fa, la sua esplosività e la potenza nel tiro ha fatto innamorare subito Fonseca che non ha nessuna intenzione di lasciarlo in panchina: «Avevo veramente voglia di giocare a lungo per questa squadra», ha detto il turco a Roma tv. Il campionato scorso, passato per metà in infermeria, è solo un brutto ricordo: «Siamo riusciti a realizzare questo progetto, sono molto felice di poter giocare a Roma perché mi dicevo sempre di avere ancora molto da fare qui. Sono soddisfatto di aver firmato il nuovo contratto. Spero che questo sia un anno di successi, anche io ora sono più motivato: mi sento in una condizione molto buona, in questa stagione cercherò di dare il meglio come ho sempre fatto».

