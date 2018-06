Roma, vacanze in Italia per Pallotta: nella Capitale a cena con Kimberly

di Gianluca Lengua

Vacanze in Italia per il presidente della Roma James Pallotta, la moglie Kimberly e alcuni amici. Il presidente giallorosso ha passato la domenica nella Capitale tra le vie del centro e in serata ha cenato in un ristorante a due passi da Castel Sant’Angelo. Tanto relax e poco lavoro per Pallotta, che nei prossimi giorni potrebbe incontrare il dg Baldissoni e il ds Monchi per un punto sul mercato (in arrivo Kluivert dall’Ajax), ma nulla di più. Prima di arrivare a Roma, Pallotta ha visitato Firenze assistendo al Calcio Storico Fiorentino, poi ha visitato l’Emilia Romagna e continuerà per la costiera Amalfitana e la Puglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA