di Gianluca LEngua

Jordan Veretout si presenta a Trigoria rivelando che è stata una chiamata di Fonseca ad aver inciso nella sua decisione di venire alla Roma: «Ha manifestato come io gli piacessi come calciatore e che mi voleva fortemente. Sono parole di fiducia che mi hanno convinto subito e non mi hanno fatto tornare indietro». Ecco la conferenza stampa integrale del centrocampista.



Il ruolo. «Ho ricoperto tutti ruoli di centrocampo che evidentemente sono diversi. Davanti alla difesa ho acquisito molta maturità, occorre maggiore riflessione rispetto a una posizione offensiva. In questo nuovo ruolo devo imparare a migliorare giorno per giorno».



Perché la Roma. «Sono qui perché è un grande club. Ho parlato con Fonseca al telefono, le sue parole mi hanno convinto e poi la Roma giocherà l’Europa League. È una grande squadra che rappresenta un passo avanti nella mia carriera».



La Champions. «La Roma è un grande club e una grande squadra e ambisce ad arrivare in Champions. Due anni fa era in semifinale anche se quest’anno sta in Europa League. L’obiettivo è arrivare in Champions e sta a noi impegnarci per raggiungere questo traguardo».



Dzeko. «È un grande calciatore, con grande prestanza fisica, molto efficace sotto porta e segna molti gol. Ci può aiutare».



La lingua italiana. «Potevo parlare anche italiano, la prossima volta lo farò». Interviene De Sanctis. «Aveva paura di non essere compreso».



Centrocampo a 3 o 2. «È diverso giocare a 3 o a 2, in quello a 3 sarei mezzala, mentre a 2 bisogna trovare equilibrio tra i due mediani e dare sicurezza difensiva».



Promessa ai tifosi. «Sono qui e sono felice di esserci, è una bellissima città, ho compagni di squadra fortissimi e vogliamo fare qualcosa di bello. Quella della Roma è una tifoseria straordinaria, l’ambiente è bellissimo e il proposito è regalargli grandi soddisfazioni».



La telefonata con Fonseca. «È una telefonata in cui mi ha manifestato come io gli piacessi come calciatore, che mi voleva fortemente, sono parole di fiducia che mi hanno convinto subito e non mi hanno fatto tornare indietro».



Montella. «I numeri che preferivo sono già presi e mi prenderò del tempo per sceglierne un altro. Con Montella non ho parlato della Roma era comunque mia intenzione fare questo passo avanti e venire qui».



De Rossi, Strootman e Nainggolan, a chi somiglia. «Sono grandi calciatori, io mi impegnerò a fare sempre il massimo in campo e in allenamento e spero di fare una grande stagione. Il Capitano? Non ho parlato ancora con Florenzi. Al mio arrivo mi ha inviato un messaggio gentile e caloroso, mi ha fatto molto piacere riceverlo e l’ho subito ringraziato».



La Nazionale. «Ho vinto il Mondiale Under 20 con Pogba e uno dei miei obiettivi è raggiungere la nazionale maggiore. Qui verrò monitorato con attenzione in Francia e lavorerò per raggiungere questo obiettivo. Le punizioni le calciavo alla Fiorentina, vedremo se riuscirò farlo anche alla Roma.



Cosa ha chiesto Fonseca. «Al mister piace il calcio propositivo e mi ha preso per giocare regista, evidentemente in quel ruolo serve anche difendere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA