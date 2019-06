Incredibile Romania-Inghilterra, la Francia vince: U21 azzurra inguaiata

Si complica ulteriormente il cammino dell'Italia Under 21 nell'Europeo di casa. Le vittorie di Romania e Francia potrebbero rendere inutile anche un'eventuale vittoria contro il Belgio, perché se la sfida della terza giornata tra le due squadre del girone C finirà in parità, l'U21 sarà fuori anche dalla corsa come migliore seconda dei tre gironi di qualificazione. Un eventuale pareggio tra le stesse Romania e Francia, che si incontrano lunedì, portrebbe entrambe a quota 7 punti, quanto basta per passare come prima del girone e migliore seconda



La Romania batte l'Inghilterra 4-2 (0-0) in un incontro il cui finale è stato bollente, con tutte le sei reti realizzate dalla mezzora della ripresa. Ha aperto le marcature un rigore di Puscas al 31', al quale ha risposto Gray al 34' ma la Romania è tornata avanti al 40' con Hagi due minuti prima del nuovo pareggio di Abraham. L'incontro è stato deciso da una doppietta di Coman, in gol al 44' e al 48'. La Romania sale a sei punti in classifica e momentaneamente al primo posto del girone in compagnia della Francia, che ha battuto la Croazia 1-0 (1-0) in un incontro giocato a San Marino. La rete decisiva è stata segnata da Dembelè all'8' pt. La classifica del girone vede Romania e Francia appaiate a 6 punti - con i romeni al primo posto per la miglior differenza reti (+5 contro +2) -, Inghilterra e Croazia a 0, ormai eliminate.

