CR7, Juve rinuncia a tournée Usa per le indagini su presunto stupro

Un modo per evitare rischi: rinmunciare alla International Champions Cup. La Juventus e Cristiano Ronaldo staranno lontani dagli Stati Uniti quest'estate, troppo alta la possibilità che Ronaldo venga bloccato nella custodia cautelare per via delle indagini sul'accusa di stupro nei confronti di Kathryn Mayorga. I bianconeri hanno confermato la partecipazione alla prossima edizione della International Champions Cup, torneo che vede impegnate le migliori squadre al mondo nella pausa estiva, ma contrariamente al solito non farà la propria tournée negli USA, bensì in Asia: il tutto per le accuse di stupro che riguardano il campione portoghese, lanciate dall'americana Mayorga. Lo spiega il New York Times in un articolo nella sua edizione online:

