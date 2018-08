La Juve vola anche in borsa, mai così bene da maggio 2002

La Juventus vola in Borsa (+6,8%) a 1,09 euro, ai massimi da maggio 2002, dopo la seconda giornata di campionato di serie A con la vittoria sulla Lazio (-0,5%) e i bianconeri che sono in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme a Napoli e Spal. Gli investitori continuano a scommettere sulla Juve, la cui capitalizzazione di mercato si consolida sopra il miliardo di euro, in attesa che Cristiano Ronaldo si sblocchi e segni la sua prima rete in serie A. A metà seduta sono passate di mano 12 milioni di azioni, pari all'1,2% del capitale, con volumi quintuplicati rispetto alla media degli ultimi 20 giorni. Dall'inizio del campionato il titolo ha guadagnato oltre il 24%. Bene anche la Roma (+3,9%) in attesa di scendere in campo questa sera contro l'Atalanta.

