La Uefa punisce Cristiano Ronaldo con 20 mila euro per il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid in occasione dello scorso ritorno degli ottavi di finale di Champions, disputato allo Stadium. Squalifica evitata, dunque. E la Juventus tira un sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League. La commissione disciplinare dell'Uefa riunita a Nyon ha deciso di punire con una multa di 20mila euro il gestaccio di CR7 in occasione della rimonta nel ritorno degli ottavi contro l'Atletico Madrid. Scongiurata dunque l'ipotesi squalifica che avrebbe privato i bianconeri dell'attaccante portoghese protagonista con una tripletta allo Stadium della 'remuntadà che permette alla squadra di Allegri di proseguire il proprio cammino nella massima competizione europea per club. Il gesto di Ronaldo segue quello nella gara di andata a Madrid del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, anche a lui era stato sanzionato dalla commissione disciplinare dell'Uefa con una ammenda di 20mila euro.

