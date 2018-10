Ronaldo, una pepita di tartufo in omaggio: «Il nostro pallone d'oro»

di Redazione Sport

Cristiano Ronaldo e l'approccio con il made in italy. Il tartufo, ad esempio. San Miniato (Pisa) ha regalato una pepita del pregiato tartufo bianco delle sue colline a Cristiano Ronaldo. L'omaggio è avvenuto ieri nell'albergo dove la Juventus si trova in ritiro in vista del match di Empoli (Firenze). «Tartufo? Si sente un bel profumo, grazie», così CR7 avrebbe detto, secondo quanto riferito dalla delegazione, ritirando il regalo consegnatogli dal sindaco Vittorio Gabbanini, dall'assessore Giacomo Gozzini e dal presidente della Fondazione San Miniato Promozione Delio Fiordispina. «Questo - ha detto il sindaco a Cristiano Ronaldo - è il nostro 'Pallone d'orò. Un tartufo che vuole portare in Italia la Champions League. La città dove fu trovato il tartufo più grosso del mondo (2,5 kg nel 1954 donato al presidente Usa, Samuel Truman) per il più grande calciatore del mondo». Oltre a Cristiano Ronaldo, altri due tartufi sono stati donati a Miralem Pjanic e al ds Fabio Paratici. Negli anni scorsi il prezioso frutto della terra di San Miniato era stato regalato a Giorgio Chiellini e a Gianluigi Buffon, mentre nel 2014 il tartufo fu consegnato a Francesco Totti. Lo hanno ricevuto inoltre due pontefici, Papa Ratzinger e Papa Francesco, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, gli ex premier Enrico Letta e Matteo Renzi. Subito dopo la consegna Gabbanini ha invitato ufficialmente Cristiano Ronaldo a visitare San Miniato in occasione della 48esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco che si svolgerà nei week end 10 e 11, 17 e 18 e 24 e 25 novembre, approfittando anche della prevista pausa del campionato.

